LIVE Tirreno-Adriatico | prima tappa in DIRETTA | 1’15” di vantaggio per i sei fuggitivi – 60 al traguardo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Le squadre dei velocisti si sono già ben organizzate. 14.59 La fuga sta transitando sotto la linea deldi Lido di Camaiore. 2 giri alla fine. 14.57 Siamo a 60 chilometri dalla conclusione. 14.53 Ne la Trek-Segafredo di Matteo Moschetti, ne l’UAE Team Emirates di Fernando Gaviria si sono ancora impegnate nell’inseguimento dei. Ma ricordiamo che queste due formazioni hanno un doppio ruolo, quello di proteggere il proprio velocista di punta, sia scortare il proprio capitano, che in questo caso sono Vincenzo Nibali e Tadej Pogacar. 14.48 Alpecin Fenix e Cofidis in testa al gruppo. 14.44 Jan Bakelants (Intermarché Wanty Gobert) si è rialzato ed è stato ripreso dal gruppo. 14.40 Ci troviamo a metà. La seconda ora di corsa è stata ...

Copertura TV La copertura televisiva della Tirreno-Adriatico Eolo 2021, che a ogni tappa consterà di ... Lido di Camaiore, 10 marzo 2021 " Spettacolare edizione quella 2021 della Tirreno Adriatico con tanti big in corsa sia per le vittorie di tappa che per la classifica generale. La grande primavera del ciclismo italiano continua con uno degli appuntamenti più affascinanti, la Tirreno-Adriatico. Dopo il terzo passaggio si iniziano tre giri quasi completi di un grande circuito ... 13.19 Il gruppo ha accelerato e il vantaggio dei battistrada ora sta calando nettamente.