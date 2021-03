LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller precede Zarco, Bagnaia 6°. Valentino Rossi 16° cerca soluzioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 17.27 Jack Miller martella, di nuovo record nel T1 per 24 millesimi, quindi cede 114 millesimi al T2 e 216 al T3. Conclude senza migliorare. Anche Zarco continua a spingere e fa segnare i suoi migliori parziali. 227 al T2, poi cede al T3. 17.25 Tornano in azione Valentino Rossi e Franco Morbidelli! 17.24 Jack Miller si rilancia e piazza il record nel T1 per 25 millesimi. Nei settori successivi perde 4 decimi e non migliora. Ci riesce, invece, Johann Zarco, che sale in seconda posizione a 134 millesimi! 17.21 Jack Miller dà il via al suo 31° ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 17.27martella, di nuovo record nel T1 per 24 millesimi, quindi cede 114 millesimi al T2 e 216 al T3. Conclude senza migliorare. Anchecontinua a spingere e fa segnare i suoi migliori parziali. 227 al T2, poi cede al T3. 17.25 Tornano in azionee Franco Morbidelli! 17.24si rilancia e piazza il record nel T1 per 25 millesimi. Nei settori successivi perde 4 decimi e non migliora. Ci riesce, invece, Johann, che sale in seconda posizione a 134 millesimi! 17.21dà il via al suo 31° ...

