LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller in vetta, Bagnaia 4°. Valentino Rossi 16° cerca soluzioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 16.43: 1'54?432 per Vinales che non migliora il proprio tempo in questo giro. 16.40: Di seguito la classifica aggiornata: 1 43 J. Miller 1:53.826 2 12 M. VIÑALES +0.377 3 36 J. MIR +0.389 4 63 F. Bagnaia +0.410 5 44 P. ESPARGARO +0.446 6 30 T. NAKAGAMI +0.527 7 21 F. MORBIDELLI +0.701 8 20 F. QUARTARARO +0.762 9 42 A. RINS +0.846 10 88 M. OLIVEIRA +0.878 16.34: Cambia la classifica e Vinales e Mir si inseriscono in seconda e in terza posizione: lo spagnolo della Yamaha a 0?377 da Miller, mentre il campione del mondo della Suzuki è terzo a ...

