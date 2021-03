LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Honda in vetta con Pol Espargarò, inseguono le Suzuki (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 13.53 Doppietta provvisoria in cima alla classifica per i fratelli Espargarò, con Aleix che si è appena inserito in piazza d’onore con l’Aprilia in 1’55?186 a 121 millesimi dal tempo di Pol. 13.51 Dopo un giro di cool down, Pol Espargarò si è rilanciato migliorandosi nei primi tre settori, ma alla fine ha perso un paio di decimi nel T4 stampando comunque un buon 1’55?1. 13.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 ESPARGARO, Pol 1:55.065 4 / 5 1:55.642 2 MIR, Joan 1:55.722 0.657 0.657 7 / 14 1:56.116 3 P RINS, Alex 1:55.791 0.726 0.069 9 / 20 Pit In 4 P QUARTARARO, Fabio 1:55.874 0.809 0.083 5 / 5 Pit In 5 P LECUONA, Iker 1:56.510 1.445 0.636 4 / 4 Pit In 6 P PETRUCCI, Danilo 1:56.575 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 13.53 Doppietta provvisoria in cima alla classifica per i fratelli, con Aleix che si è appena inserito in piazza d’onore con l’Aprilia in 1’55?186 a 121 millesimi dal tempo di Pol. 13.51 Dopo un giro di cool down, Polsi è rilanciato migliorandosi nei primi tre settori, ma alla fine ha perso un paio di decimi nel T4 stampando comunque un buon 1’55?1. 13.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 ESPARGARO, Pol 1:55.065 4 / 5 1:55.642 2 MIR, Joan 1:55.722 0.657 0.657 7 / 14 1:56.116 3 P RINS, Alex 1:55.791 0.726 0.069 9 / 20 Pit In 4 P QUARTARARO, Fabio 1:55.874 0.809 0.083 5 / 5 Pit In 5 P LECUONA, Iker 1:56.510 1.445 0.636 4 / 4 Pit In 6 P PETRUCCI, Danilo 1:56.575 ...

