LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: comincia l'attività in pista, Ducati subito al lavoro. Attesa per Valentino Rossi (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 12.15 Michele Pirro continua a migliorare giro dopo giro e si conferma più rapido del collega nipponico della Suzuki. Ultimo passaggio in 1'58?162 per il Test rider Ducati nativo di San Giovanni Rotondo. 12.12 Per il momento sono usciti dalla pit-lane solamente due centauri, ancora impegnati nel primo run di giornata. Pirro e Tsuda si stanno avvicinando alle rispettive migliori prestazioni ottenute nella prima finestra di Test. 12.09 Tempi ancora molto alti in questo frangente, a causa di una pista molto sporca che non consente ai piloti di spingere al massimo. Pirro scende sotto il muro dei 2? e passa al comando in 1'58?745. 12.07 Tsuda fa ...

