LIVE F1, presentazione Ferrari in DIRETTA: inizia l'evento! A breve vedremo la nuova SF21! (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI MOTOGP DALLE 12.00 14.05 Prosegue l'attesa per il via ufficiale dell'evento. Vediamo intanto le immagini dei piloti che saranno pronti per il 2021. Recuperare il gap rispetto all'anno scorso sarà complicato, ma il cambio di motore potrà dare una mano. 14.03 La presentazione non avviene in un luogo particolare come successo un anno fa, per i ben noti problemi legati al Covid. Tutto via streaming. Tra poco si inizierà a fare sul serio! 14.01 Si parte con un messaggio di Charles Leclerc che parla della sua "prima volta" a Maranello quando era bambino. Carlos Sainz gli fa eco e racconta il suo primo impatto con la factory! 14.00 Ci siamo! La presentazione della nuova monoposto di Maranello sta per ...

