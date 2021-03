LIVE – Ciclismo, Parigi-Nizza 2021 quarta tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di mercoledì 10 marzo 2021) La DIRETTA scritta della quarta tappa della Parigi-Nizza 2021, la prima con arrivo in salita a Chiroubles dopo 187.5 chilometri di corsa e sette gran premi della montagna. C’è grande attesa per una frazione che potrebbe mietere le prime vittime illustri in ottica classifica generale: in maglia gialla c’è Stefan Bisseger, vincitore della cronometro di ieri. Sportface vi racconterà tutta la corsa in tempo reale fin dal primo chilometro di gara, con aggiornamenti LIVE e classifiche aggiornate. COME SEGUIRLA IN TV Segui il LIVE a partire dalle 11:20 AGGIORNA LA DIRETTA KM 12 – Il vantaggio dei fuggitivi continua a lievitare ed è ora di oltre 4’30”: il gruppo maglia gialla per ora lascia fare KM 7– Il vantaggio dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lascritta delladella, la prima con arrivo in salita a Chiroubles dopo 187.5 chilometri di corsa e sette gran premi della montagna. C’è grande attesa per una frazione che potrebbe mietere le prime vittime illustri in ottica classifica generale: in maglia gialla c’è Stefan Bisseger, vincitore della cronometro di ieri. Sportface vi racconterà tutta la corsa in tempo reale fin dal primo chilometro di gara, cone classifiche aggiornate. COME SEGUIRLA IN TV Segui ila partire dalle 11:20 AGGIORNA LAKM 12 – Il vantaggio dei fuggitivi continua a lievitare ed è ora di oltre 4’30”: il gruppo maglia gialla per ora lascia fare KM 7– Il vantaggio dei ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclismo Ciclismo: Una Tirreno - Adriatico grandi firme Il nuovo sito vuole essere ancora più vicino agli appassionati di ciclismo, soprattutto nei momenti ... Un live dedicato sia in italiano che in inglese. Scopri il nuovo sito www.tirrenoadriatico.it ...

Ciclismo, Giulio Ciccone rinnova contratto con la Trek - Segafredo fino al 2024 Tutto lo sport di Eurosport LIVE, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! Parigi - Nizza Da Brignoles a Biot: il percorso della 6a tappa della Parigi - Nizza in 3D 11 ORE FA ...

LIVE - Ciclismo, Parigi Nizza tappa 4: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) Sportface.it DIRETTA Tirreno-Adriatico 2021, Prima Tappa LIVE Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della prima tappa della Tirreno – Adriatico 2021. Anche quest’anno in partenza da Camaiore, ...

TIRRENO-ADRIATICO 2021, SI PARTE CON LA VOLATA DI CAMAIORE La grande primavera del ciclismo italiano continua con uno degli appuntamenti più affascinanti, la Tirreno-Adriatico. Coe già negli ultimi anni anche in questa edizione la Corsa dei due Mari potrà con ...

