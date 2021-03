LIVE Chieri-Trento 1-0 25-17; 1-1 | quarti Coppa Italia femminile 2021 volley | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Reale Mutua Fenerae Delta Despar Trentino si sfidano nel match valido per idi finale dellaA1. Si preannuncia una partita molto equilibrata tra due formazioni tenaci che hanno dimostrato di poter lottare anche contro le grandi. Gara secca da dentro fuori: chi accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 18.30 di mercoledì 10 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA DEIDI FINALE: DATE, ORARI E TV IL PROGRAMMA COMPLETO DELLAIL TABELLONE DEIDI ...