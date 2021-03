LIVE Bielorussia-Italia pallamano in DIRETTA | sfida equilibrata | azzurri per cambiare la storia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Magia di Marrochi! 10-10! 18? Difesa magistrale degli! Ebner para ancora, ora l’assalto al pareggio con un uomo in più! 17? Ebner compie una gran parata, Savini sbaglia dall’altro lato. 16? Moretti segna anche su azione! -1! 15? Missile di Kulesh, che riporta avanti i suoi. Subito Bokhan, mini-parziale dei padroni di casa. 10-8. 14? Molto fallosa la, con Moretti che impatta, ancora su rigore. 13? Moretti cambia angolo, ma segna ancora dai 7 metri. 8-7. 12? 3 su 3 per Bokhan dalla linea dei sei metri. 9? A porta vuota Parisini recupera palla e la deposita in rete. 7-6. 8? Pallonetto vellutato di Lukyanchuk, Matsevich abbassa la saracinesca. 7? Ritmi frenetici, Moretti accorcia su rigore: 6-5. 7? Ottima conclusione di Bulzamini, ma Yurinok non sbaglia ...