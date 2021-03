LIVE Bielorussia-Italia pallamano in DIRETTA | azzurri | una vittoria per cambiare la storia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti in questa nuovatestuale, che per l’occasione ci porterà alla Chizhovka Arena di Minsk, per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei di2022, dove l’affronterà i padroni di casa. Una sfida cruciale per gli, che in caso diporrebbero una seria ipoteca sul passaggio del turno, un traguardo storico e mai raggiunto dalla Selezione del Bel Paese, che ha ospitato la rassegna continentale nel 1998. Dall’altro lato del campo ci sarà però una squadra molto forte, che ha partecipato alle ultime edizioni degli Europei e dei Mondiali, che può contare su giocatori di calibro internazionale, tra cui Artsem Karalek, pivot ...

... all'interno della Chizhovka Arena, sfiderà i padroni di casa della Bielorussia per il recupero ... oltre che in streaming sulla Pagina Facebook della FIGH. Sfida di grande rilevanza per gli ...