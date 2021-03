LIVE Bielorussia-Italia 26-26 pallamano in DIRETTA | Dapiran trascina di gli azzurri | finale di fuoco!

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Doppio vantaggio, pesa l’errore di Bulzamini. 48? Kulesh non sbaglia mai e spiazza ancora una volta Di Giandomenico. 29-28. 47? Vailupau segna su rigore. Bulzamini risponde dai nove metri! 46? Kulash e Skatar si scambiano i favori, 26-27. Due minuti a Parisini, ora bisognerà contenere i danni. 45? Un gol per parte. Segnano Vailupau e. 44? DAPIRAAAAAANNN! Palla recuperata e contropiede perfetto! Parità! 42? Parisini manca l’occasione del pareggio, Kulesh sbaglia dai sei metri. 41? Inarrestabile Bulzamini,segna in contropiede!sul -1! 40? Ancora Selviasiuk viene pescato sulla linea dei sei metri e trafigge Di Giandomenico. 39? Dai sei metri segna ancora Selviasiuk, Bulzamini esplode un missile. 24-22. 38? ...

zazoomblog : LIVE Bielorussia-Italia pallamano in DIRETTA: azzurri una vittoria per cambiare la storia

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale, che per l'occasione ci porterà ... pivot in forza ai polacchi del Kielce. La Bielorussia può inoltre aspirare anche ...