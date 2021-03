LIVE – Bielorussia-Italia 18-14 | qualificazioni Europei pallamano 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Una sfida da non perdere. A Minsk, all’interno della Chizhovka Arena, la Nazionalena disfiderà i padroni di casa dellaper il recupero della prima giornata del Gruppo 6 di qualificazione aglidi Ungheria e Slovacchia. Il match avrà inizio alle ore 16:00 (ne), seguite lascritta su Sportface.it per non perdervi davvero nulla del match. AGGIORNA LA……………………………………………………18-14 30? – FINE PRIMO TEMPO: squadre negli spogliatoi sul punteggio di 18-14 29? – Skatar colpisce palo ma Dapiran recupera palla e va a segno: 17-14 26? –allunga, Trillini chiama time-out: 16-12 24? – Kulak riporta sul +2 la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Bielorussia-Italia pallamano in DIRETTA: azzurri una vittoria per cambiare la storia - #Bielorussia-Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bielorussia

... all'interno della Chizhovka Arena, sfiderà i padroni di casa dellaper il recupero ... oltre che instreaming sulla Pagina Facebook della FIGH. Sfida di grande rilevanza per gli ...... all'interno della Chizhovka Arena, sfiderà i padroni di casa dellaper il recupero ... oltre che instreaming sulla Pagina Facebook della FIGH. Sfida di grande rilevanza per gli ...Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale, che per l’occasione ci porterà ... pivot in forza ai polacchi del Kielce. La Bielorussia può inoltre aspirare anche ...LIVE - Bielorussia-Italia: qualificazioni Europei pallamano 2022 (DIRETTA). Tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match ...