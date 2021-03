LIVE Bielorussia-Italia 11-11 pallamano in DIRETTA | sfida equilibrata | azzurri per cambiare la storia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Si è spenta la luce. Time-outsul 17-12. 27? Altra palla persa, facile contropiede per i padroni di casa. 26? Tanti tiri forzati da parte degli, Samoila non sbaglia e porta sul 15-12. 25? Gran gol di Kulesh, ancora tutto da rifare. 23? Riesce lo schema, Doldan a segno! 22? Secondo gol sonsecutivo di Vailupau, 13-11. 21? La difesa azzurra si dimentica dall’ala sinistra, che batte Di Giandomenico. 20? Bortoli! Il più giovane! Suo l’11-11. 20? Samoila dai nove metri trova lo spazio e segna il gol dell’11-10. 19? Magia di Marrochi! 10-10! 18? Difesa magistrale degli! Ebner para ancora, ora l’assalto al pareggio con un uomo in più! 17? Ebner compie una gran parata, Savini sbaglia dall’altro lato. 16? Moretti segna anche su azione! -1! 15? ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Bielorussia-Italia pallamano in DIRETTA: azzurri una vittoria per cambiare la storia - #Bielorussia-Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bielorussia

OA Sport

... all'interno della Chizhovka Arena, sfiderà i padroni di casa dellaper il recupero ... oltre che instreaming sulla Pagina Facebook della FIGH. Sfida di grande rilevanza per gli ...... all'interno della Chizhovka Arena, sfiderà i padroni di casa dellaper il recupero ... oltre che instreaming sulla Pagina Facebook della FIGH. Sfida di grande rilevanza per gli ...Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale, che per l’occasione ci porterà ... pivot in forza ai polacchi del Kielce. La Bielorussia può inoltre aspirare anche ...LIVE - Bielorussia-Italia: qualificazioni Europei pallamano 2022 (DIRETTA). Tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match ...