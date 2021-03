LIVE America’s Cup in DIRETTA: si comincia! Luna Rossa sfida New Zealand! (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05 Quando Luna Rossa ha incrociato i neozelandesi, è sempre uscita con le ossa non rotte, ma frantumate. 0-5 nella Coppa America del 2000, 0-5 nella Finale di Louis Vuitton Cup 2007, 1-7 nella Finale di Louis Vuitton Cup 2013. Servirà qualcosa di monumentale ed epico per invertire il corso della storia. 4.03 La Nuova Zelanda ha vinto per tre volte la Coppa America e l’ha difesa una sola volta nell’edizione del 2000, proprio quando sconfisse Luna Rossa per 5-0. 4.01 Vedremo se in fase di pre-partenza i Kiwi utilizzeranno la soluzione del doppio timoniere. 3.58 Oggi il vento soffia da nord-ovest ad Auckland, una direzione molto rara a queste latitudini. L’ultima volta si era verificata nel giorno della scuffia di American Magic. 3.55 Insomma, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.05 Quandoha incrociato i neozelandesi, è sempre uscita con le ossa non rotte, ma frantumate. 0-5 nella Coppa America del 2000, 0-5 nella Finale di Louis Vuitton Cup 2007, 1-7 nella Finale di Louis Vuitton Cup 2013. Servirà qualcosa di monumentale ed epico per invertire il corso della storia. 4.03 La Nuova Zelanda ha vinto per tre volte la Coppa America e l’ha difesa una sola volta nell’edizione del 2000, proprio quando sconfisseper 5-0. 4.01 Vedremo se in fase di pre-partenza i Kiwi utilizzeranno la soluzione del doppio timoniere. 3.58 Oggi il vento soffia da nord-ovest ad Auckland, una direzione molto rara a queste latitudini. L’ultima volta si era verificata nel giorno della scuffia di American Magic. 3.55 Insomma, ...

