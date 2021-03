LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand davanti dopo la partenza (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.20 Guadagna subito tantissimo in poppa Te Rehutai. Oltre 300 metri su Luna Rossa. Purtroppo questa regata pare essersi decisa dopo la partenza. 4.19 Siamo al gate-1. Team New Zealand ha un vantaggio di 14? su Luna Rossa. Ora primo lato di poppa. 4.18 Ora la situazione è molto difficile. New Zealand controlla Luna Rossa, vantaggio stabile di 130 metri. E’ durissima. 4.17 Bruni e Spithill avevano dominato la partenza, purtroppo sono arrivati con troppo anticipo sulla linea di partenza ed hanno dovuto rallentare, favorendo la rimonta di New Zealand, che subito dopo ha effettuato il sorpasso. 4.15 Già in vantaggio di 150 metri Team New Zealand. Luna Rossa ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.20 Guadagna subito tantissimo in poppa Te Rehutai. Oltre 300 metri su Luna Rossa. Purtroppo questa regata pare essersi decisala. 4.19 Siamo al gate-1. Team Newha un vantaggio di 14? su Luna Rossa. Ora primo lato di poppa. 4.18 Ora la situazione è molto difficile. Newcontrolla Luna Rossa, vantaggio stabile di 130 metri. E’ durissima. 4.17 Bruni e Spithill avevano dominato la, purtroppo sono arrivati con troppo anticipo sulla linea died hanno dovuto rallentare, favorendo la rimonta di New, che subitoha effettuato il sorpasso. 4.15 Già in vantaggio di 150 metri Team New. Luna Rossa ha ...

