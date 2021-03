LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa pareggia. Bruni: “Ce la giochiamo, ma vogliamo di più” (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa-NEW ZEALAND 1-1: LA CRONACA DELLA VITTORIA PER 7 SECONDI! LA CRONACA DI NEW ZEALAND-Luna Rossa 1-0 L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO: ORA Luna Rossa HA CAPITO DI GIOCARSELA IN TUTTE LE CONDIZIONI DI VENTO MAX SIRENA: “VINTO NEL RANGE DI VENTO MENO FAVOREVOLE, CI DA’ ENERGIA. MA TROPPI ERRORI COMMESSI” FRANCESCO Bruni: “NON SIAMO SODDISFATTI, vogliamo DI PIU’. ABBIAMO CAPITO CHE CE LA giochiamo” PERCHE’ NEW ZEALAND NON E’ STATA PENALIZZATA DOPO LA PROTESTA DI Luna Rossa? COSA E’ SUCCESSO QUASI 95 KM/H DI VELOCITA’ PER TEAM NEW ZEALAND. Luna Rossa NON DISTANTE VIDEO: GLI HIGHLIGHTS ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-NEW ZEALAND 1-1: LA CRONACA DELLA VITTORIA PER 7 SECONDI! LA CRONACA DI NEW ZEALAND-1-0 L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO: ORAHA CAPITO DI GIOCARSELA IN TUTTE LE CONDIZIONI DI VENTO MAX SIRENA: “VINTO NEL RANGE DI VENTO MENO FAVOREVOLE, CI DA’ ENERGIA. MA TROPPI ERRORI COMMESSI” FRANCESCO: “NON SIAMO SODDISFATTI,DI PIU’. ABBIAMO CAPITO CHE CE LA” PERCHE’ NEW ZEALAND NON E’ STATA PENALIZZATA DOPO LA PROTESTA DI? COSA E’ SUCCESSO QUASI 95 KM/H DI VELOCITA’ PER TEAM NEW ZEALAND.NON DISTANTE VIDEO: GLI HIGHLIGHTS ...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 1-1! Max Sirena: “Commessi troppi errori” - #America’s… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 1-1! Spithill: “Ci siamo rialzati!” - #America’s #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa dietro di 19? a metà regata - #America’s #DIRETTA: #Rossa #dietro… - paoloangeloRF : Parte la finale di America's Cup: in acqua Luna Rossa e New Zealand - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: Luna Rossa, un punto cruciale! New Zealand battuta di 7': è 1-1! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE