LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa, che cuore! New Zealand battuta di 7?, 1-1! (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI NEW Zealand-Luna Rossa 1-0 5.39 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Luna Rossa vince per soli 7 secondi! 1-1! METTIAMO DUBBI A QUESTI KIWI CHE ERANO SICURI DI DOMINARE! 5.39 Vira New Zealand, Luna Rossa reagisce in ritardo. Solo 80 metri di vantaggio. 5.38 140 metri. 1 km all’arrivo. Panico. 5.38 le barche sono vicinissime. Solo 150 metri di ritardo per i Kiwi, 5.37 180 metri di vantaggio per Luna Rossa. Forza ragazzi, bisogna dare tutto e spremere al massimo questa barca! 5.37 Vira verso sinistra New Zealand e reagisce Luna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI NEW1-0 5.39 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!vince per soli 7 secondi! 1-1! METTIAMO DUBBI A QUESTI KIWI CHE ERANO SICURI DI DOMINARE! 5.39 Vira Newreagisce in ritardo. Solo 80 metri di vantaggio. 5.38 140 metri. 1 km all’arrivo. Panico. 5.38 le barche sono vicinissime. Solo 150 metri di ritardo per i Kiwi, 5.37 180 metri di vantaggio per. Forza ragazzi, bisogna dare tutto e spremere al massimo questa barca! 5.37 Vira verso sinistra Newe reagisce...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: si riparte alle 5.15 Luna Rossa deve reagire - #America’s #DIRETTA: #riparte #Rossa… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand davanti dopo la partenza - #America’s #DIRETTA: #Zealand #davanti - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: si comincia! Luna Rossa sfida New Zealand! - #America’s #DIRETTA: #comincia! #Rossa - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa dietro di 19? a metà regata - #America’s #DIRETTA: #Rossa #dietro - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida New Zealand serve l’impresa! Si gareggia sul campo E - #America’s… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE