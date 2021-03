LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti di 13? dopo la prima bolina (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI NEW ZEALAND-Luna Rossa 1-0 5.24 Due strambate consecutive dei neozelandesi. Stanno mettendo in difficoltà Luna Rossa. Solo 200 metri di vantaggio. Che brividi… 5.22 Al secondo gate Luna Rossa transita con un vantaggio di 12?. I Kiwi hanno recuperato molto nell’ultimo tratto di poppa. E’ durissima. Ora il secondo lato di bolina. Bisogna marcarli! 5.22 Luna Rossa si avvicina al boundary ed effettua la virata per dirigersi verso le boe. 5.21 VAI Luna Rossa, VAIIIIII!!! 270 metri di vantaggio, guadagna in poppa! 5.20 Bene, 250 metri di vantaggio per Luna Rossa. 5.20 Adesso una poppa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI NEW ZEALAND-1-0 5.24 Due strambate consecutive dei neozelandesi. Stanno mettendo in difficoltà. Solo 200 metri di vantaggio. Che brividi… 5.22 Al secondo gatetransita con un vantaggio di 12?. I Kiwi hanno recuperato molto nell’ultimo tratto di poppa. E’ durissima. Ora il secondo lato di. Bisogna marcarli! 5.22si avvicina al boundary ed effettua la virata per dirigersi verso le boe. 5.21 VAI, VAIIIIII!!! 270 metri di vantaggio, guadagna in poppa! 5.20 Bene, 250 metri di vantaggio per. 5.20 Adesso una poppa ...

