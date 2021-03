Lite Lukaku Ibrahimovic | la Procura chiude l’indagine | «Comportamento antisportivo»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ladella FIGC ha chiuso il caso, dando la responsabilità oggettiva ai due club Ladella FIGCil caso, dopo laavvenuta nel corso del derby di Coppa Italia. Come riporta dall’Ansa, l’accusa dellaè quella dicon responsabilità oggettiva da parte dei club. Nella giornata di oggi è stata recapitata agli interessati la comunicazione della chiusura delle indagini. Prima del deferimento, sia i due calciatori che Inter e Milan potranno patteggiare una sanzione ridotta. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AntoVitiello : Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club. Le accuse con le quali si è chiusa… - MatteoBilli72 : RT @AntoVitiello: Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club. Le accuse con le quali si è chiusa l'ind… - Arkos71 : RT @_SimoTarantino: Se c'è responsabilità oggettiva delle società nella lite tra Lukaku-Ibra, non oso immaginare nella vicenda del passapor… - FR4NZLilli : RT @_SimoTarantino: Se c'è responsabilità oggettiva delle società nella lite tra Lukaku-Ibra, non oso immaginare nella vicenda del passapor… - enrico1988stip1 : RT @marifcinter: Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club: sono le accuse con le quali si è chiusa l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Lukaku

Sport Fanpage

... con responsabilità oggettiva dei club: sono le accuse con le quali si e' chiusa l'indagine della procura Figc nei confronti di Zlatan Ibrahimovic e Romeluper lanel derby Inter - Milan ...Si è chiusa l'indagine della procura Figc nei confronti di Ibra eper lanel derby Inter - Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. L' accusa nei confronti dei due giocatori è quella di comportamento antisportivo, con responsabilità ...ROMA, 10 MAR - Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club: sono le accuse con le quali si e' chiusa l'indagine della procura Figc nei confronti di Zlatan ...Si è chiusa l'indagine aperta dalla FIGC in seguito alla lite tra Lukaku e Ibrahimovic in occasione del derby di Coppa Italia: la sentenza.