L'Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini salta causa Covid: spunta il nome del sostituto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere il nome di punta delle nuove opinioniste de L'Isola dei Famosi, ma purtroppo questa mattina – durante un normale tampone di routine – è stata trovata positiva al CoronaVirus ed è scattato L'Isolamento domiciliare. Yo no pierdo mi tiempo con nadie menos con mujere' que no son de na' pic.twitter.com/PjbC0pjslz — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 5, 2021 Per questo motivo non potrà essere presente in studio durante la prima puntata del reality (fissato per lunedì 15 marzo) e probabilmente neanche per le successive due. La produzione ha fatto così scattare il piano B che prevede un sostituto (temporaneo) per la Lamborghini. Secondo quanto riportato da ...

