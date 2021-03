L'Isola dei Famosi: Daniela Martani sarà la prima concorrente vegana del reality (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sta facendo molto scalpore la partecipazione di Daniela Martani alla quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. L'ex gieffina è infatti al centro di molte polemiche per diverse questioni. La donna è una convinta no vax e ha delle idee davvero estreme anche per quanto riguarda l'alimentazione. L'ex hostess di volo sarà infatti la prima vegana a partecipare al reality show. Proprio per questo i fan sono peroccupati per la salute della donna, ma lei ha rassicurato tutti spiegando cosa mangerà una volta naufragata sull'Isola. Cosa mangerà la vegana Daniela Martani su L'Isola dei Famosi? Della partecipazione di Daniela ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sta facendo molto scalpore la partecipazione dialla quindicesima edizione de L'dei. L'ex gieffina è infatti al centro di molte polemiche per diverse questioni. La donna è una convinta no vax e ha delle idee davvero estreme anche per quanto riguarda l'alimentazione. L'ex hostess di voloinfatti laa partecipare alshow. Proprio per questo i fan sono peroccupati per la salute della donna, ma lei ha rassicurato tutti spiegando cosa mangerà una volta naufragata sull'. Cosa mangerà lasu L'dei? Della partecipazione di...

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - tuttopuntotv : Francesca Lodo, chi è l’ex letterina concorrente de L’Isola dei famosi #Isola #IsoladeiFamosi - doppiaenne_ : @NetflixIT chandler bing (friends), giorgio rosa (l'incredibile storia dell'isola delle rose) e saul (breaking bad)… -