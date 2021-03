L’isola dei Famosi, Angela Melillo afferma: “Spero di regalarvi un’isola di emozioni” (Di mercoledì 10 marzo 2021) All’inizio della nuova edizione delL’isola dei Famosi manca ormai pochissimo. Il reality show tornerà nuovamente in onda su Canale 5 a partire da lunedì 15 marzo 2021. Al timone del programma targato Mediaset ci sarà Ilary Blasi, che in passato l’abbiamo già condurre il GF VIP. L’inviato speciale di quest’anno sarà invece l’ex campione di nuoto, Massimiliano Rosolino. Angela Melillo farà parte del cast che partirà per l’Honduras. La showgirl, proprio in queste ore, su Instagram avrebbe scritto: “Eccomi pronta a partire!!! Spero di regalarvi un’isola di emozioni e portare tutto il vostro affetto con me, per i momenti in cui mi sentirò troppo lontana”. Il messaggio, era in riferito alla sua nuova ed imminente esperienza da naufraga, che si appresta a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 10 marzo 2021) All’inizio della nuova edizione deldeimanca ormai pochissimo. Il reality show tornerà nuovamente in onda su Canale 5 a partire da lunedì 15 marzo 2021. Al timone del programma targato Mediaset ci sarà Ilary Blasi, che in passato l’abbiamo già condurre il GF VIP. L’inviato speciale di quest’anno sarà invece l’ex campione di nuoto, Massimiliano Rosolino.farà parte del cast che partirà per l’Honduras. La showgirl, proprio in queste ore, su Instagram avrebbe scritto: “Eccomi pronta a partire!!!didie portare tutto il vostro affetto con me, per i momenti in cui mi sentirò troppo lontana”. Il messaggio, era in riferito alla sua nuova ed imminente esperienza da naufraga, che si appresta a ...

