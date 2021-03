L’Indonesia ha offerto a Elon Musk un’isola per lanciare i razzi di SpaceX Ma gli abitanti sono contro

Leggi su wired

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Foto:/Flickr CCIl governo indonesiano hadi utilizzare parte della piccola isola di Biak come sito di costruzione di un nuovo spazioporto per, la compagnia aerospaziale del miliardario fondatore di Tesla. Tuttavia le popolazioni dell’isola, che da anni si oppongono alle autorità indonesiane, hanno fatto sapere che la presenza della compagnia non è gradita sul loro territorio e che temono la devastazione dell’ecosistema. L’isola di Biak è popolata da circa 100mila persone, si trova nella costa settentrionale della provincia indonesiana di Papua, appena al di sotto della linea equatoriale, ed è considerata nella posizione ideale per il lancio in orbita dei satelliti. Già nel 2002 l’agenzia spaziale russa Roscosmos aveva espresso il suo interessamento per l’utilizzo ...