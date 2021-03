Liguria | la giunta Toti autorizza la ricerca del titanio nel Geoparco del Beigua tutelato da Unesco Ambientalisti in rivolta | ‘No a miniera’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Conferire a favore della Compagnia Europea per ilil permesso didella durata di anni 3” su 229 ettari al limite del parco naturale del, di cui 46 “in area qualificata come Zona speciale di conservazione”. In poche, burocratiche righe c’è la caduta di un argine che reggeva dal 1995, quando nel comprensorio del monte– tra gli entroterra di Genova e Savona – fu istituito il parco naturale regionale più esteso della. Quasi 9mila ettari che per decenni hanno scansato le mire sul tesoro nascosto sotto il gruppo montuoso, un giacimento dida 400 milioni di tonnellate: il secondo più ricco d’Europa, una potenziale montagna di soldi per le imprese del settore – le stime sul suo valore, nel 2012 ,andavano dai 400 ai 600 miliardi – e per le casse ...