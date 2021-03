Letta segretario del Pd sancisce la fine del bipopulismo almeno si spera

Advertising

fattoquotidiano : PARTITO DEMOCRATICO Alla ricerca disperata di una soluzione unitaria per evitare il big bang: Franceschini propone… - La7tv : #omnibus @StefanoFassina sull'ipotesi di Enrico Letta nuovo segretario #PD: 'Personalità di prima qualità, può apri… - Linkiesta : Il senso di impotenza del Pd alla ricerca di un segretario che accontenti tutti Dal cilindro Dario Franceschini ha… - BlondMan68 : I renziani del #PD esultano perché hanno spinto #Zingaretti alle dimissioni. Adesso molto probabilmente si ritrover… - Cheteloridicoa1 : RT @radiopopmilano: ??Torniamo nel tunnel Covid e rischiamo di non fidarci più ??Lombardia: falla nel sistema di prenotazione ??L’Europa dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta segretario

Pressing del Pd per convincere Enricoa diventare il nuovodei dem: 'Avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi ...Enricoè il deus ex - machina chiamato a salvare il Partito democratico da una crisi senza precedenti. L'ex - premier dichiara di avere bisogno di qualche giorno per valutare: " Io...Un’altra dura estate attende gli operatori del settore balneare che sono titolari di concessioni marittimo-demaniali. Come se non bastasse la pandemia in corso, lo spettro della Direttiva ‘Bolkestein’ ...Roma, 10 mar (Adnkronos) - "L'ipotesi di Enrico Letta segretario sarebbe una grande occasione di rilancio per il PD. Se una personalità così forte, che conosce alla perfezione la politica italiana e c ...