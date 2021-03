Letta riflette fino a domani | «Ho il partito nel cuore…»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Un tweet ieri mattina per dire che l’ipotesi è più che concreta. Che Enricopotrebbe davvero prendere in mano il Pd dalle macerie in cui lo ha lasciato Nicola Zingaretti. «Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore perre bene. E poi decidere». SARÀ DUNQUEil … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

mauro_ortolano : Enrico Letta riflette se tornare dopo essere stato fatto fuori: 'Il PD è nel mio cuore'. Chissà dove abbia Renzi, ma possiamo immaginarlo. - donpas52 : RT @ilmanifesto: Pd, cresce l’ipotesi Letta. Lui riflette e chiede «serietà» | il manifesto - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Pd, cresce l’ipotesi Letta. Lui riflette e chiede «serietà» | il manifesto - DonatoSaliola : RT @ilmanifesto: Pd, cresce l’ipotesi Letta. Lui riflette e chiede «serietà» | il manifesto - ilmanifesto : Pd, cresce l’ipotesi Letta. Lui riflette e chiede «serietà» | il manifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Letta riflette

'Avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere', scrive Enricosu Facebook. Un post che sta ricevendo numerosi commenti e la maggior parte spingono l'ex - premier ad accettare. Da 'Forza Enrico' a 'Abbiamo bisogno di te'. Ed ancora: 'Una bellissima notizia ...Se il primo ha optato per la riservatezza, il secondo ha fatto capire il proprio orientamento attraverso le dichiarazioni di alcuni dirigenti a lui vicini che hanno incoraggiatoa sciogliere la ...Perdiamo in rettilineo e quando arriviamo in curva siamo lontani per sorpassare. Sarà quindi cruciale per me e per gli altri piloti Yamaha partire sempre dalle prime file. L'analisi di Morbidelli è pr ...Enrico Letta si prende 48 ore di tempo prima di sciogliere la riserva. L’ex premier non è insensibile al richiamo del ‘suo’ Partito democratico, ma ci sono ...