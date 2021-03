Letta nuovo segretario Pd? Ipotesi suggestiva | ”Grato | ma ho bisogno di 48 ore per riflettere”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Sonoper la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avròdi 48 ore perbene. E poi decidere”. Ha scelto Twitter Enrico, per ringraziare quanti lo stanno ‘spronando’, affinché sia lui prendere in mano le redini del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti.Pd, l’entusiasmo dei militanti dem corre sui social: chi lo invoca e chi ‘l’avverte’ Una risposta non negativa quella dell’ex presidente del Consiglio, che in pochi minuti ha addirittura ancora più scaldato i suoi numerosi sostenitori, i quali non anno lesinato complimenti e vere e proprie ‘suppliche’, come “abbiamo ...

