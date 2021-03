Letta ci pensa, le minoranze del Pd sono in allarme e chiedono il congresso (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - "Autorevole" è l'aggettivo utilizzato dalla minoranza dem, e da Base Riformista avanti a tutte, per definire Enrico Letta. L'altro termine che ricorre nei commenti, identici nei contenuti, è "congresso". L'area guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti è rimasta spiazzata tanto dalle repentine dimissioni di Nicola Zingaretti, quanto dal ritorno sulla scena dell'ex presidente del consiglio. Un ritorno al momento solo evocato visto che, nonostante la montagna di messaggi di incoraggiamento ricevuti, l'interessato si è preso 48 ore per riflettere. Se dovesse accettare le sollecitazioni arrivate dal partito che ha contribuito a far nascere, Letta si dovrà presentare davanti all'assemblea dem convocata per domenica 14 marzo per farsi eleggere. Rapporti di forza chiari Sui rapporti di forza all'interno dell'assemblea ci ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - "Autorevole" è l'aggettivo utilizzato dalla minoranza dem, e da Base Riformista avanti a tutte, per definire Enrico. L'altro termine che ricorre nei commenti, identici nei contenuti, è "". L'area guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti è rimasta spiazzata tanto dalle repentine dimissioni di Nicola Zingaretti, quanto dal ritorno sulla scena dell'ex presidente del consiglio. Un ritorno al momento solo evocato visto che, nonostante la montagna di messaggi di incoraggiamento ricevuti, l'interessato si è preso 48 ore per riflettere. Se dovesse accettare le sollecitazioni arrivate dal partito che ha contribuito a far nascere,si dovrà presentare davanti all'assemblea dem convocata per domenica 14 marzo per farsi eleggere. Rapporti di forza chiari Sui rapporti di forza all'interno dell'assemblea ci ...

