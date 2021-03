L'Etna non si ferma, notte di fuoco e lava (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - notte di fuoco e lava sull'Etna dove, spiega l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dalle 20:13 si è osservato un trabocco lavico dal cratere di sud-est verso la Valle del bove. Nelle ore successive è rimasta attiva una fontana di lava fino a circa le 3.30. Un'ora prima era aumentata l'ampiezza media del tremore vulcanico, con la sorgente localizzata a circa tremila metri, corrispondenza del cratere di sud-est. Il flusso lavico ha raggiunto una quota di circa 2.200 metri. L'attività stromboliana era ripresa ieri alle 17.30 con la sorgente del tremore localizzata a una profondità di 2500 metri. Insomma, l'Etna non si ferma. Solo nella prima settimana di marzo, rileva l'Ingv, sono avvenuti tre intensi eventi parossistici al ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI -disull'dove, spiega l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dalle 20:13 si è osservato un trabocco lavico dal cratere di sud-est verso la Valle del bove. Nelle ore successive è rimasta attiva una fontana difino a circa le 3.30. Un'ora prima era aumentata l'ampiezza media del tremore vulcanico, con la sorgente localizzata a circa tremila metri, corrispondenza del cratere di sud-est. Il flusso lavico ha raggiunto una quota di circa 2.200 metri. L'attività stromboliana era ripresa ieri alle 17.30 con la sorgente del tremore localizzata a una profondità di 2500 metri. Insomma, l'non si. Solo nella prima settimana di marzo, rileva l'Ingv, sono avvenuti tre intensi eventi parossistici al ...

