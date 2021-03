Leonardo | balzo in borsa dopo conti e avvio di giornata negativo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Tele) – Ottima la performance della Holding italiana nei settori dell’aeronautica, che si attesta a 7,53 con un aumento del 6,21%, risultando la migliore del FTSE MIB. Il titolo aveva iniziato lain calo, toccando un minimo di 6,82.ha annunciato ieri sera, a mercato chiuso, i2020, registrando un risultato netto pari a 243 milioni di euro, in contrazione del 70,4% rispetto agli 822 milioni dell’anno precedente. “Abbiamo attraversato con successo questo periodo sfidante con una forte e solida performance del business. Abbiamo un forte business nel settore governativo e militare. Stiamo ottimizzando il portafoglio per una crescita nel nostro core business”, ha detto l’amministratore delegato, Alessandro Profumo, in una presentazione prima della conference call sui risultati. “Il Covid non ...