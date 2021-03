L’Eni condannata per traffico illecito di rifiuti nel centro Oli di Viggiano: confisca da 44,2 milioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si conclude con la condanna delL’Eni il processo sulle estrazioni petrolifere in Basilicata. La sentenza è stata emessa dal presidente della sezione penale del Tribunale di Potenza, Rosario Baglioni. Nel 2016 l’inchiesta portò al sequestro, durato circa quattro mesi, del centro Oli di Viggiano, in provincia del capoluogo lucano: l’accusa riguardava lo smaltimento dei rifiuti prodotti dallo stesso centro Oli. Una vicenda che ebbe profonde ripercussioni politiche, con le dimissioni di Federica Guidi, all’epoca ministra allo Sviluppo Economico del governo di Matteo Renzi. Nella vicenda fu coinvolto l’ex compagno della Guidi, Gianluca Gemelli, la cui posizione fu poi archiviata. Il reato per il quale il tribunale ha condannato l’azienda del cane a sei zampe è il reato di traffico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si conclude con la condanna delil processo sulle estrazioni petrolifere in Basilicata. La sentenza è stata emessa dal presidente della sezione penale del Tribunale di Potenza, Rosario Baglioni. Nel 2016 l’inchiesta portò al sequestro, durato circa quattro mesi, delOli di, in provincia del capoluogo lucano: l’accusa riguardava lo smaltimento deiprodotti dallo stessoOli. Una vicenda che ebbe profonde ripercussioni politiche, con le dimissioni di Federica Guidi, all’epoca ministra allo Sviluppo Economico del governo di Matteo Renzi. Nella vicenda fu coinvolto l’ex compagno della Guidi, Gianluca Gemelli, la cui posizione fu poi archiviata. Il reato per il quale il tribunale ha condannato l’azienda del cane a sei zampe è il reato di...

