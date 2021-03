Legambiente: “Il 29% delle scuole ha bisogno di interventi urgenti di edilizia. In 7 anni realizzati meno della metà dei progetti” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Negli ultimi sette anni sono stati realizzati meno della metà dei progetti finanziati per l’edilizia scolastica, mentre una scuola su due non ha impianti per lo sport, il 29% degli edifici necessita di interventi urgenti e il tempo pieno resta una chimera in molte aree del Paese. Sono alcuni dei dati presentati da Legambiente nell’indagine Ecosistema Scuola, alla sua ventesima edizione e ci dicono che dal 2014 al 2020, su 6.547 progetti previsti, 4.601 sono stati finanziati e solo 2.121 portati a termine. Così, tanto per fare un esempio, non è ancora stato bonificato l’amianto in 145 edifici (in gran parte al Nord) di quelli oggetto d’indagine, frequentati ogni giorno da 28.500 studenti. Le difficoltà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Negli ultimi settesono statideifinanziati per l’scolastica, mentre una scuola su due non ha impianti per lo sport, il 29% degli edifici necessita die il tempo pieno resta una chimera in molte aree del Paese. Sono alcuni dei dati presentati danell’indagine Ecosistema Scuola, alla sua ventesima edizione e ci dicono che dal 2014 al 2020, su 6.547previsti, 4.601 sono stati finanziati e solo 2.121 portati a termine. Così, tanto per fare un esempio, non è ancora stato bonificato l’amianto in 145 edifici (in gran parte al Nord) di quelli oggetto d’indagine, frequentati ogni giorno da 28.500 studenti. Le difficoltà ...

