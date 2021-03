Le ultimissime sulle probabili formazioni di Psg-Barcellona

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Questa sera, ore 21, al Parco dei Principi di Parigi, il Paris Saint Germain di Maurizio Pochettino ospiterà ildi Leo Messi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I francesi sono forti del 4-1 ottenuto all’andata al Camp Nou quando Mbappé, tripletta, e Kean ribaltarono il momentaneo vantaggio blaugrana firmato da Messi su calcio di rigore. Servirà l’impresa, dunque, agli uomini di Koeman che dovranno cercare di ripetere il miracolo calcistico compiuto qualche anno fa, nel 2017, quando Messi, Suarez e Neymar – oggi al Psg- ribaltarono il 4-0 dell’andata con un pirotecnico 6-1 al ritorno. Pochettino, che deve fare a meno di Neymar e Kean, dovrebbe schiarare il Psg con il 4-3-3 con: Navas in porta; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa in difesa; a metà campo Verratti, Paredes e Gueye; in avanti Di Maria, Icardi e Mbappé. Ancora difesa a ...

Advertising

FI_ultimissime : RT @annalisabaroni: COMMISSIONI RIUNITE I e XI Camera, 1a e 11a Senato (Nuova Aula dei Gruppi parlamentari) Audizione sulle linee programma… - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Porto - #ultimissime #sulle #probabili - DieterGucht : RT @DiMarzio: #InterAtalanta, le ultimissime sulle scelte di Antonio #Conte - dbigmark : RT @DiMarzio: #InterAtalanta, le ultimissime sulle scelte di Antonio #Conte - Fprime86 : RT @DiMarzio: #InterAtalanta, le ultimissime sulle scelte di Antonio #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle

alfredopedulla.com

Il progetto ha lo scopo di risolvere le criticità presentitre strade per garantire una maggiore sicurezza alla circolazione. In particolare, verranno affrontati e risolti i problemi connessi ...Ci sono le indicazionieventuali comunicazioni di reazioni avverse,procedure previste per chi soffre di o chi segue una terapia anticoagulante. Prima di ricevere l'iniezione anti saremo ...Il prefetto Lamberto Giannini ha partecipato alla cerimonia all’Altare della Patria. Alla Scuola di polizia al Flaminio i discorsi del sottosegretario con delega alla Sicurezza del Paese e del ministr ...La cantante, ex moglie di Gigi D’Alessio, e il rapper napoletano stanno lavorando in studio insieme al nuovo disco di lei, ma ci sono rumors su una storia tra i due artisti, che al momento non smentis ...