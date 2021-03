«Le Superchicche» | svelato il cast della serie live-action

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Una serie tv, scritta da Diablo Cody e diretta da Maggie Kiley. Le Superchicche, la storia animata di tre eroine con gli abiti colorati, sono state riportate alla vita, protagoniste reticenti di un live-action. The Cw, celebre network americano, ha annunciato di aver messo in produzione una serie televisiva, che racconti, con ragazze in carne ed ossa, la crescita delle Superchicche, il loro passaggio da bambine a giovani donne. Lolly, Molly e Dolly, «ventenni disilluse e infastidite dall’aver perso la loro infanzia a causa della lotta al crimine», sono diventate grandi. Lolly, «bambina coraggiosa, coscienziosa», ha conseguito diverse lauree, portandosi appresso un «trauma da ragazzina-supereroe, che l’ha fatta diventare ansiosa e solitaria». Dolly, la cui dolcezza a suo tempo ha conquistato l’America, ha continuato a brillare, ma «l suo aspetto affascinante ha preso a nascondere una durezza e un’arguzia inaspettate». Molly, la più tosta tra le eroine, ha cercato di spogliarsi della sua identità, per vivere una vita anonima, figlia di un bisogno cui, insieme alle compagne, sembra disposta a rinunciare.

