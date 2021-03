Le star incinte senza veli | più i consigli per la beauty routine in dolce attesa

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nuda è bello: sembrano pensarla così molte delle star incinte o fresche di parto. Dalla super modella Emily Ratajkowski, quasi in dirittura d’arrivo con la sua prima gravidanza, alla collega Elsa Hosk, neo-mamma semplicemente radiosa, dalla nostrana Chiara Ferragni, anche lei vicinissima alla data di nascita prevista per la sua attesissima “Baby Girl”, all’ex delle Destiny’s Child Kelly Rowland, mamma da poche settimane (per la seconda volta). Sono tante le dive dello showbiz che hanno accolto con foto in déshabillé i cambiamenti fisici della dolce attesa. Dimostrando di essere perfettamente in pace con le nuove curve della maternità.

LUCIANA75087178 : Star incinte su Instagram: i nudi famosi da Chiara Ferragni a Emily Ratajkowski -

Ultime Notizie dalla rete : star incinte

Cosmopolitan

I soldati di Atahualpa si accanirono soprattutto su quelle". Continuavo a non capire il ... E puòcerto che la bellezza, la cultura e la religione le hanno profanate e bestemmiate ogni ...Alcuni dads - to - be del 2021 stanno riprendendo ogni attimo delle loro compagne e mogli, ... Cominciamo! PAPÀ VIP 2021 ITALIANI: DA FEDEZ A ENRICO BRIGNANO, ECCO LENOSTRANE CHE SARANNO ...Da chi è vicinissima alla data del parto, come Emily Ratajkowski, a chi ha appena partorito, come Elsa Hosk. Ecco alcune delle più belle star in gravidanza, splendide nei loro corpi al naturale ...Il caso di Lara Lugli, pallavolista modenese. "I dirigenti della Volley Pordenone mi hanno accusata per la gravidanza" ...