Le notizie del giorno | Cassano asfalta l’Inter e Bonolis punzecchia la Juventus La bomba sul futuro di Allegri

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La prestazione dell'Inter non ha convinto l'ex attaccante Antonio Cassano, sono arrivate pesanti critiche per il gioco dei nerazzurri. Il barese è tornato a parlare a Bobo Tv e come al solito non è stato banale. "l'Inter ha vinto senza tirare in porta. Di cosa stiamo parlando? Mi fa innervosire che Ventola dice che conta il risultato e Inter a +6. L'Atalanta ha fatto dall'inizio alla fine la partita e meritava di vincere". Infine una nuova bordata: "io sono l'Inter, una delle squadre più gloriose, posso stare dietro la palla e non avere mai il pallino del gioco? Abisso clamoroso. l'Inter ha giocato nella sua metà campo. 21 giocatori nell'area dell'Inter"

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Slitta il decreto Sostegno, nuovo rinvio digital tax Le simulazioni effettuate fin qui includono anche i professionisti e adottano il tetto dei 5 milioni, quello applicato già lo scorso anno con i primi contributi a fondo perduto del decreto Rilancio. ...

Maledizione Ghoulam: rottura del crociato. Il Napoli: 'Intervento riuscito' ... stamattina le visite a Villa Stuart hanno evidenziato ' la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro' . Non quello già operato nel 2017 e nel 2018 quindi, ...

Le notizie sul Coronvirus del 9 marzo Fanpage.it Il Cup cambia gestore allarme per 120 lavoratori Temussi: la convenzione con Extrainformatica era scaduta e non più rinnovabile Siamo ricorsi all’affidamento diretto perchè non ci sono i tempi per un bando ...

Zona rossa weekend e no lockdown: misure e regole in arrivo Le indicazioni del Cts: divieti più stringenti per arginare la diffusione del Covid e zona gialla rafforzata, ma no alla chiusura nazionale ...

