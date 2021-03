‘Le Iene’, furbetti del vaccino a Firenze, l’Asl spiega: “Nessuna irregolarità” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Terremoto sull’Asl Toscana Centro dopo il servizio de Le Iene che farebbe luce su una serie di illeciti avvenuti all’hub vaccinale Mandela Forum di Firenze nella distribuzione del siero. Il programma andato in onda ieri sera svelerebbe tecniche e modalità con cui un migliaio di persone si sarebbero iscritte per ricevere il vaccino, altre si sarebbero infilate dentro all’hub eludendo i controlli e alcune dosi sarebbero state gettate per inutilizzo. Questa mattina i Nas hanno sequestrato la lista dei vaccinati per esaminarla. “Nessuno spreco – spiega l’Asl fiorentina – anzi, abbiamo iniettato più dosi di quelle ricevute”. Le Iene, il servizio sui vaccini a Firenze Il servizio montato da Le Iene e andato in onda il 9 marzo avrebbe rivelato gravi irregolarità avvenute ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Terremoto sulToscana Centro dopo il servizio de Le Iene che farebbe luce su una serie di illeciti avvenuti all’hub vaccinale Mandela Forum dinella distribuzione del siero. Il programma andato in onda ieri sera svelerebbe tecniche e modalità con cui un migliaio di persone si sarebbero iscritte per ricevere il, altre si sarebbero infilate dentro all’hub eludendo i controlli e alcune dosi sarebbero state gettate per inutilizzo. Questa mattina i Nas hanno sequestrato la lista dei vaccinati per esaminarla. “Nessuno spreco –fiorentina – anzi, abbiamo iniettato più dosi di quelle ricevute”. Le Iene, il servizio sui vaccini aIl servizio montato da Le Iene e andato in onda il 9 marzo avrebbe rivelato graviavvenute ...

