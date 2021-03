Le emissioni di titoli Sure della Commissione Ue per finanziare le Cig nazionali vanno a ruba. E del Mes non parla più nessuno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Altro giro altra corsa. Nuova emissione di obbligazioni della Commissione Ue per finanziare il programma di sostegno alle miSure per la difesa dell’occupazione e dei redditi degli stati membri, il cosiddetto programma Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Sul mercato sono andati titoli a 15 anni per 9 miliardi di euro con una richiesta che è stata paria 10 volti l’offerta. Il rendimento dei titolo si è quindi collocato allo 0,228%. Il Btp italiano di pari durata rende circa l’1%, una differenza di cedola di quasi lo 0,8%. Si tratta della quinta emissione obbligazionaria nell’ambito di questo strumento e della seconda nel 2021. Sinora sono stati collocati titoli per 62,5 miliardi di euro. Di questi, in attesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Altro giro altra corsa. Nuova emissione di obbligazioniUe peril programma di sostegno alle miper la difesa dell’occupazione e dei redditi degli stati membri, il cosiddetto programma(Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Sul mercato sono andatia 15 anni per 9 miliardi di euro con una richiesta che è stata paria 10 volti l’offerta. Il rendimento dei titolo si è quindi collocato allo 0,228%. Il Btp italiano di pari durata rende circa l’1%, una differenza di cedola di quasi lo 0,8%. Si trattaquinta emissione obbligazionaria nell’ambito di questo strumento eseconda nel 2021. Sinora sono stati collocatiper 62,5 miliardi di euro. Di questi, in attesa ...

