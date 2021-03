Le accuse di Capello a Ronaldo E le reazioni in Spagna

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Instanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Fabiodopo l’eliminazione in Champions della Juventus. Sia As che Marca hanno dato grande risalto e riportato le parole del tecnico friulano che, nell’immediato post partita di Juventus-Porto, ha puntato il dito controper l’errore in occasione della rete del 2-2 firmata da Sergio Oliveira. “Chi sta in barriera non può aver paura di essere colpito. È un errore gravissimo e imperdonabile, non ci sono scuse. Ai miei tempi si sceglievano i giocatori che andavano in barriera e nessuno aveva paura della palla. La Juve è stata eliminata perché ha messo in barriera due giocatori (Morata e Cristiano) che si sono girati e hanno saltato. Non è assolutamente colpa del portiere“. Foto: Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.