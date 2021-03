Lazio zona arancione da lunedì 15 marzo 2021? Il fisico Sestili non ha dubbi: ‘Rt sopra quota 1’ (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lockdown nel weekend, coprifuoco anticipato, ulteriori restrizioni per le zone gialle. Sono solo alcune delle misure che gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno valutato e chiesto al Governo di applicare per arginare la diffusione del virus e delle sue varianti. Ora, ancora di più, perché si teme l’incubo terza ondata: i casi in Italia sono in aumento, così come le terapie intensive e i ricoveri, con un tasso di positività che è al 5,7%. Ma cosa accadrà nel Lazio? Passerà dalla fascia gialla a quella arancione? Per il momento non c’è nessuna ufficialità e se il modus operandi resta lo stesso, solo venerdì si saprà quale sarà il futuro “colorato” del Paese e di ogni singola Regione/Provincia Autonoma. Leggi anche: Pasqua 2021 in lockdown? Tutte le (possibili) regole tra coprifuoco anticipato e nuove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lockdown nel weekend, coprifuoco anticipato, ulteriori restrizioni per le zone gialle. Sono solo alcune delle misure che gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno valutato e chiesto al Governo di applicare per arginare la diffusione del virus e delle sue varianti. Ora, ancora di più, perché si teme l’incubo terza ondata: i casi in Italia sono in aumento, così come le terapie intensive e i ricoveri, con un tasso di positività che è al 5,7%. Ma cosa accadrà nel? Passerà dalla fascia gialla a quella? Per il momento non c’è nessuna ufficialità e se il modus operandi resta lo stesso, solo venerdì si saprà quale sarà il futuro “colorato” del Paese e di ogni singola Regione/Provincia Autonoma. Leggi anche: Pasquain lockdown? Tutte le (possibili) regole tra coprifuoco anticipato e nuove ...

Advertising

CorriereCitta : Lazio zona arancione da lunedì 15 marzo 2021? Il fisico Sestili non ha dubbi: 'Rt sopra quota 1' #zonaarancione… - HLlNZC22 : @liamsvarms Lazio, è gialla però nella mia città è zona rossa - cassinonotizie : Tre giorni di zona rossa e i commercianti della città si dividono (come sempre). La richiesta di Confcommercio Lazi… - giuliog : RT @romatoday: No al lockdown totale, sì alla zona rossa nel week end: il governo valuta nuove restrizioni. Lazio verso l'arancione https:/… - romatoday : No al lockdown totale, sì alla zona rossa nel week end: il governo valuta nuove restrizioni. Lazio verso l'arancion… -