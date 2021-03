Lazio-Torino, la decisione può tardare ancora: ecco il motivo (Di mercoledì 10 marzo 2021) La decisione in merito a Lazio Torino, gara mai disputata di campionato, potrebbe slittare: dipende tutto dal Giudice Sportivo La decisione del Giudice Sportivo in merito a Lazio Torino, gara mai disputata, potrebbe tarare. Mastrandrea è chiamato a decidere tra il rinvio o il 3 a 0 a tavolino per i biancocelesti, ma potrebbe prendersi anche altro tempo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Come spiega il Corriere dello Sport, la decisione, inizialmente attesa per venerdì, potrebbe non arrivare in settimana. Il Giudice potrebbe infatti girare le carte alla procura Federale e dunque far slittare la sentenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lain merito a, gara mai disputata di campionato, potrebbe slittare: dipende tutto dal Giudice Sportivo Ladel Giudice Sportivo in merito a, gara mai disputata, potrebbe tarare. Mastrandrea è chiamato a decidere tra il rinvio o il 3 a 0 a tavolino per i biancocelesti, ma potrebbe prendersi anche altro tempo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Come spiega il Corriere dello Sport, la, inizialmente attesa per venerdì, potrebbe non arrivare in settimana. Il Giudice potrebbe infatti girare le carte alla procura Federale e dunque far slittare la sentenza. Leggi su Calcionews24.com

