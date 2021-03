Lazio | Lotito incorona Immobile | “Ciro rappresenta Roma | noi la prima squadra della Capitale”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'orgoglio di Claudioper il suo gioiello,.Il patron, intervenuto durante la cerimonia di consegna"Scarpa d'Oro" all'attaccante napoletano, ha espresso parole al miele per il suo bomber a margine dell'evento che ha avuto luogo in Campidoglio, alla presenza del Sindaco di, Virginia Raggi."È sempre un grande onore essere qui. Non entro nel merito dei dati, parlo delumano. È un ragazzo che ha consentito a questa società di crescere in termini di credibilità e visibilità. Ha portato delle gioie nelle case dei tifosi e stemperato delle tensioni nella città. I giovani lo identificato come loro padre, con cui dialogare. È entrato nel cuore delle persone e dei cittadini,. Nei giovani e ...