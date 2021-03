Lazio | Immobile | “Emozionante ricevere la Scarpa d’Oro | la dedico ai tifosi”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Èleggere il proprio nome su quel premio. Con isarebbe stata un’altra cosa, ci manca l’atmosfera dello stadio. Questo premio loa loro”. Queste le parole di Ciroa margine della cerimonia di consegna della, vinta la scorsa stagione grazie ai 36 gol segnati in campionato che hanno permesso al classe 1990 di battere Lewandowski e Cristiano Ronaldo. “Questo premio lo devo alla mia famiglia per i valori che mi ha insegnato – ha detto nella sala Giulio Cesare del Campidoglio – Sono andato via presto da casa ma non ho mai sentito la mancanza dei miei genitori perché loro sono sempre stati presenti, anche con 10 telefonate al giorno”. E sulla stagione biancoceleste dopo le sconfitte contro Bologna e Juventus: “Vogliamo riprenderci. Stiamo ...

Presente anche lui per l'evento di premiazione dedicato a Immobile, il noto attore e doppiatore ha voluto omaggiare così l'evento.
Consegnata la 'Scarpa d'Oro' al calciatore della Lazio, Ciro Immobile, come miglior realizzatore d'Europa dopo i 36 gol segnati nella stagione 2019-20. Ad accompagnare l'attaccante biancoceleste nell'