(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– C’èalla Tfa di, storica azienda che produce carrozze ferroviarie, dal 2015 di proprietà indiana, per la perdita definitiva dellada 250 milioni di euro della società regionale Eav. Il Consiglio di Stato ha infatti deciso di aggiudicare la– che prevede la realizzazione di una quarantina di treni – all’azienda svizzera Stadler, che ha vinto anche in secondo grado il ricorso amministrativo presentato nel 2019, subito dopo l’aggiudicazione da parte di Eav dell’appalto al colosso giapponese Hitachi e a Tfa. La Stadler aveva contestato l’interpretazione dell’offerta tecnica fatta da Eav nell’aggiudicare la gara; il Tar le aveva dato ragione, e così anche il Consiglio di Stato. Giovanni Ianniello, lavoratore di Tfa ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lavoro, Tfa #Caserta perde #Commessa #Eav: preoccupazione per 200 addetti ** -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Tfa

Orizzonte Scuola

E ribadiamo la necessità di non conteggiare periodi di eventuale assenza dalper malattia ... gli ultra 65enni, i tirocinanti delsostegno e di Scienze della Formazione Primaria e tutto il ......territorio regionale - richiesta di immediata attivazione tirocinio formativo attivo () per ... Stefano PASTORELLI e Francesca PEPPUCCI (Lega) "Mozione sull'attivazione di un gruppo di'...Nel difficile periodo in cui viviamo, il mondo del lavoro non è meno tormentato e gli insegnanti precari ne pagano ancora di più le conseguenze ...“Auguri di buon lavoro alla senatrice messinese e collega del MoVimento 5 Stelle Barbara Floridia, nominata Sottosegretario all’Istruzione. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione all'Insegnament ...