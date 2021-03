Lavoro notturno e rischio cancro | nuovo studio

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilinterrompe i ritmi naturali di 24 ore nell’attività di alcuni geni correlati al, rendendo i lavoratori più vulnerabili ai danni al loro DNA e allo stesso tempo causando la mancata manipolazione dei meccanismi di riparazione del DNA del corpo per affrontare quel danno, secondo nuove scoperte. Jason McDermott ha portato la sua esperienza nellodi reti di relazioni molecolari complesse in unoche analizza l’attività genetica in persone che erano in orari simulati di turni notturni o diurni. Lo, condotto dagli scienziati della Washington State University Health Sciences Spokane e pubblicato sul Journal of Pineal Research, offre indizi sul motivo per cui i lavoratori del turno di notte sono a maggiordi ...

Pubblicato sul Journal of Pineal Research, il motivo per cui i lavoratori del turno di notte sono a maggior rischio di sviluppare il cancro ...