L'Austria blocca un lotto di AstraZeneca dopo la morte (sospetta) di un paziente

Advertising

ale13_spino : Austria blocca precauzionalmente il vaccino Astrazeneca - Marwan_E_A : #vaccinianticovid19: #Austria blocca temporaneamente i vaccini #AstraZeneka dopo il decesso di una persona vaccinat… - larenait : Cosa succedeva il #7marzo del 2020 - clapr71 : @GiorgiaMeloni Appunto draghi =conte ter= dittatoriale ué ,che nnci aiuta mai anzi ci blocca vaccini ... Bisogna fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria blocca

Globalist.it

Non esiste alcuna indicazione che il decesso e il ricovero di due pazienti austriaci avvenuto dopo la somministrazione del vaccino anti - Covid di AstraZeneca abbia una qualche relazione con il ...L'cancella i treni notturni col Veneto , mentre alcune catene di supermercati cominciano a portare la spesa gratis a casa agli over 65 . In Cina crolla un hotel usato per la quarantena dei ...e un'altra è stata ricoverata in ospedale con embolia polmonare (blocco nelle arterie dei polmoni) dopo essere stato vaccinato. Quest'ultimo ora si sta riprendendo. A partire dal 9 marzo 2021 ...L'Ema ha sottolineato che le due patologie non sono fra quelle elencate come possibili effetti collaterali del vaccino di Astra Zeneca.