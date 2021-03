Lara Lugli incinta. Il club sportivo la cita per danni. Lo sfogo sui social (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lara Lugli, ex pallavolista di serie B del Pordenone, ha raccontato la sua storia su Facebook. Laura Boldrini: “Presenterò un’interrogazione”. Il club sportivo replica In un periodo in cui non si fa altro che parlare di nuovo welfare per le donne, parità di genere e superamento del gap salariale, c’è una nuova storia che fa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 marzo 2021), ex pallavolista di serie B del Pordenone, ha raccontato la sua storia su Facebook. Laura Boldrini: “Presenterò un’interrogazione”. Ilreplica In un periodo in cui non si fa altro che parlare di nuovo welfare per le donne, parità di genere e superamento del gap salariale, c’è una nuova storia che fa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

