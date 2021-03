L' appello di Lula dopo l' assoluzione | ' Vaccinatevi | non seguite quell' imbecille di Bolsonaro'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Luiz Inacioda Silva, ex presidnete brasiliano che giusto ieri ha visto la sua condanna per corruzione annullata da un giudice della Corte Suprema brasiliana e che quindi è tornato ad essere ...

Ultime Notizie dalla rete : appello Lula

"Non mi importa da che Paese arriva, l'importante è vaccinarsi, perché il vaccino è una delle cose che possono liberarci dal Covid", ha detto. Poi unalla popolazione: "Non state dietro ...... ha dettoparlando in conferenza stampa presso il Sindacato dei metalmeccanici di San Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo. Poi unalla popolazione: "Non state dietro alla ...L'ex Presidente brasiliano: "Non mi importa da che Paese arriva, l'importante è vaccinarsi, perché il vaccino è una delle cose che possono liberarci dal Covid" ...L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha reso noto che si vaccinerà contro il Covid-19 "la prossima settimana". (ANSA) ...