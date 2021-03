L’annuncio di von der Leyen: «Da Pfizer altri 4 milioni di dosi entro fine marzo». Sono 532 mila per l’Italia (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Per affrontare le varianti aggressive del virus e per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un’azione rapida e decisa». Per questo, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, entro la fine di marzo BioNTech-Pfizer sarà messo a disposizione «degli Stati membri un totale di 4 milioni di dosi di vaccini», in aggiunta «alle consegne già previste». Questo – ha aggiunto von der Leyen – «aiuterà gli Stati membri nei loro sforzi per tenere sotto controllo la diffusione di nuove varianti». March 10, 2021 In particolare, «attraverso un uso mirato là dove più necessario, in particolare nelle zone di confine», le dosi contribuiranno ad «assicurare o a ripristinare la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Per affrontare le varianti aggressive del virus e per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un’azione rapida e decisa». Per questo, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von derladiBioNTech-sarà messo a disposizione «degli Stati membri un totale di 4didi vaccini», in aggiunta «alle consegne già previste». Questo – ha aggiunto von der– «aiuterà gli Stati membri nei loro sforzi per tenere sotto controllo la diffusione di nuove varianti». March 10, 2021 In particolare, «attraverso un uso mirato là dove più necessario, in particolare nelle zone di con», lecontribuiranno ad «assicurare o a ripristinare la ...

