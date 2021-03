«Langdon» | il terzo romanzo di Dan Brown diventa una serie tv

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Se l’ultimo best-seller capace di generare un indotto considerevole negli Duemiladieci è stato Cinquanta Sfumature di Grigio, possiamo ben capire perché i network decidano di puntare su best-seller più datati per riscoprire una nuova età dell’oro. E così, a diciott’anni dall’uscita del libro e a quindici dal primo film al cinema, ecco che Dan Brown torna in pista con il suo personaggio più famoso, Robert Langdon, che sarà protagonista di una serie ordinata da Peacock intitolata proprio Langdon, basata su Il simbolo perduto, il suo terzo romanzo. https://twitter.com/AuthorDanBrown/status/1369381133192925192

